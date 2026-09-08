Primo Piano Comotto e Camarda, il momento può arrivare presto: il Milan li ha scelti, ora tocca a loro

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Comotto e Camarda, due giovani talenti della rosa di Ruben Amorim che presto avranno la loro occasione per dimostrare

Il Milan ha fatto una scelta precisa: credere in Christian Comotto e Francesco Camarda. Non soltanto a parole. I rinnovi di contratto e la decisione di non intervenire sul mercato nei loro ruoli raccontano molto più di qualsiasi dichiarazione. Il club ha deciso di proteggerli, aspettarli e considerarli parte vera del progetto, come confermato anche dallo stesso Ruben Amorim in una delle ultime conferenze stampa.

PRESO ARRIVERÀ LA PRIMA VERA OCCASIONE: GIÀ CONTRO IL LECCE?

La sfida contro il Lecce, in programma domenica 20 settembre, quindi subito prima della sosta, potrebbe rappresentare il contesto giusto per concedere ad entrambi un po' di spazio. Comotto può diventare una soluzione in mezzo al campo al posto di Modric, Musah o Jashari, mentre Camarda resta l'alternativa naturale - e unica - a Gonçalo Ramos.

Per due ragazzi così giovani, ogni minuto pesa. Ma è proprio questo il punto: se il Milan ha scelto di non comprare un altro centrocampista o un altro attaccante, è perché considera entrambi i ragazzi già all'altezza per poter entrare nelle rotazioni di Ruben Amorim.

ESSERE BLINDATI NON BASTA: ADESSO BISOGNA DIMOSTRARSI ALL'ALTEZZA

Il rinnovo è una promessa, non un punto d'arrivo. Comotto e Camarda sanno che la concorrenza è alta e che nessuno regalerà loro il posto, però hanno qualcosa importante dalla propria parte: club e staff tecnico hanno scelto di lasciare spazio proprio a loro in rosa.

È dunque lecito aspettarsi che presto potrebbe - e dovrebbe - arrivare l'occasione che aspettano. E quando arriverà. non servirà strafare: serviranno personalità, coraggio e la capacità di dimostrare di poter stare dentro una squadra che vuole tornare grande. Il Milan ha fatto la sua parte in estate, adesso tocca a Comotto e Camarda trasformare la fiducia in una vera opportunità.