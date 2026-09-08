Diddi: “Amorim l’ha preparata sul contenimento e sulla ripartenza: vi spiego come…”

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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha analizzato la partita dei rossoneri a Torino contro la Juventus e la preparazione della partita da parte di Amorim.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato della partita di domenica sera che ha visto Milan e Juventus pareggiare per 1-1 ed ha analizzato il copione tattico della partita. Queste le sue parole.

"Secondo me è stata una partita che a livello proprio di impostazione tattica era basata sul controllo, era basata sul contenimento e poi magari sulla ripartenza. L'ha impostata così, l'input te lo da Goncalo Ramos. Goncalo Ramos, posizione media nei 90 minuti è molto indietro rispetto al solito. Cos'è che voleva fare lui? Attrarre Bremer fuori, portarlo fuori e ovviamente lui è molto bravo palla addosso a duettare e a mandare. Con chi lo voleva fare? Con Rabiot, lo voleva fare con Saelemaekers e con Diego Moreira".