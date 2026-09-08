Il ds del Catanzaro racconta: "Cisse? Era fatto con il PSV, poi si è inserito il Milan e..."

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Il direttore sportivo del Catanzaro ha raccontato che per Alphadjo Cisse era fatta con il PSV, ma l'inserimento del Milan ha cambiato tutto

Alphadjo Cisse è certamente la grande sorpresa dell'inizio di stagione del Milan, con due gol segnati nelle prime tre giornate di Serie A. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Ciro Polito, ds del Catanzaro che ha scoperto e lanciato il fantasista trevigiano: "Alphadjo è un giocatore straordinario: gli ho visto fare cose incredibili a Catanzaro sia in partita sia negli allenamenti, pertanto non sono sorpreso del rendimento da top player che sta avendo col Milan. L’unico dubbio poteva essere il recupero post infortunio, ma adesso Cisse sta alla grande e può diventare il trascinatore dei rossoneri. Arriverà presto in Nazionale".

Polito ha poi raccontato come è andata la trattativa che ha portato Cisse al Milan lo scorso gennaio: "Era fatta col Psv, quando i rossoneri si sono inseriti. A quel punto il ragazzo ha preferito andare al Milan e pure noi, visto che così sarebbe rimasto a Catanzaro fino al termine della stagione. Peccato che poi poco dopo si sia fatto male. Altrimenti con lui in squadra saremmo potuti arrivare ancora più in alto".