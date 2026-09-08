Costacurta punta su Milan e Juventus in Europa League: "Non vedo nessuno superiore a loro"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha rivelato che secondo lui il Milan e la Juventus sono le favorite per la vittoria dell'Europa League

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Spot nella quale ha spiegato che secondo lui il Milan di Ruben Amorim non può lottare per lo scudetto: "Se il Milan è da scudetto? No, non sono forti come l’Inter. Lottare per la Champions sicuramente sì. L’Inter mi ha impressionato: se sai fare tre gol a una squadra che si barrica dietro come il Napoli vuol dire che sei fortissimo. Anche la Roma è più avanti del Milan. Oggi, insieme al Como, sono squadre sono spettacolari. Milan e Juve non arrivano ancora a quel livello".

Diverso invece il discorso sull'Europa League: "Milan favorito? Diciamo che non vedo nessuno superiore a loro e alla Juve, ma non c’è poi così tanta distanza tra spagnole e inglesi. Spesso, se non si chiamano Real o Barcellona, le snobbiamo e non va fatto. Sono tutte partite trappola, anche perché dovrai sempre e comunque far giocare i migliori".