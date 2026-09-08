Costacurta punta su Milan e Juventus in Europa League: "Non vedo nessuno superiore a loro"
Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Spot nella quale ha spiegato che secondo lui il Milan di Ruben Amorim non può lottare per lo scudetto: "Se il Milan è da scudetto? No, non sono forti come l’Inter. Lottare per la Champions sicuramente sì. L’Inter mi ha impressionato: se sai fare tre gol a una squadra che si barrica dietro come il Napoli vuol dire che sei fortissimo. Anche la Roma è più avanti del Milan. Oggi, insieme al Como, sono squadre sono spettacolari. Milan e Juve non arrivano ancora a quel livello".
Diverso invece il discorso sull'Europa League: "Milan favorito? Diciamo che non vedo nessuno superiore a loro e alla Juve, ma non c’è poi così tanta distanza tra spagnole e inglesi. Spesso, se non si chiamano Real o Barcellona, le snobbiamo e non va fatto. Sono tutte partite trappola, anche perché dovrai sempre e comunque far giocare i migliori".
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