Biasin: "Non credo ci sia un problema Goncalo Ramos: il Milan deve solo trovare i suoi incastri"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva sul Milan di Amorim contro la Juventus e la prova di Goncalo Ramos.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva sul Milan di Amorim contro la Juventus e la prova di Goncalo Ramos: "Ha fatto una partita molto negativa, un po' perché lui non ha trovato il suo posto sul campo, un po' perché effettivamente non è stato servito. Però da questo punto di vista posso dire che, rispetto al passato, non è una scelta dell'allenatore; anzi, se proprio c'è un allenatore che vuole avere una verticalità e una capacità di giocare nella metà campo avversaria, quello è proprio Amorim. Tra l'altro, dopo la partita non ha neanche accampato scuse: è stato molto chiaro, non è stato il Milan che lui si aspettava e sperava di vedere.

Da questo punto di vista non credo che ci sia un problema, perché Amorim ha una filosofia per cui cercherà sempre di rifornire il suo attaccante e i suoi giocatori là davanti. Certo è che, avendo cambiato molto a livello di modulo e di giocatori, deve trovare i suoi incastri. Ci sono una serie di giocatori appena arrivati che hanno un po' floppato alla prima; ce ne sono altri che non stiamo vedendo. Effettivamente Pulisic è a zero minuti ed è uno dei giocatori che l'anno scorso, fino a Natale, è stato protagonista assoluto. Saelemaekers, che ha perso in qualche maniera la sua capacità di essere un giocatore fondamentale per questa squadra, per me la deve ritrovare, perché è un giocatore raro per il Milan".