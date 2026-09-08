Visnadi: "Ma come può il Milan essere all'altezza dell'Inter? L'anno scorso giocava in inglese, quest'anno in tedesco. Dategli tempo"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva commentando la prestazione del Milan di Amorim contro la Juventus.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva commentando la prestazione del Milan di Amorim contro la Juventus: "C'è una cosa che ci tenevo a dire ed è bene dirla. In queste ore, da ieri sera, sento e leggo persone che stimo - ex calciatori e colleghi che sanno di calcio - dire e scrivere una cosa che è insensata: fare il paragone che Milan e Juventus - ma in questo caso stiamo parlando del Milan, e il discorso vale per il Milan ancora più che per la Juventus - non siano all'altezza dell'Inter, della Roma o del Como. A me sembra un discorso infantile, sciocco e inutile. Come potrebbe il Milan essere all'altezza dell'Inter o della Roma? Il Milan ha cambiato allenatore da tre partite; ha cambiato giocatori e ha preso dei titolari. L'Inter ha cambiato giocatori ma non li sta facendo giocare: giocano quelli dell'anno scorso e c'è l'allenatore dell'anno scorso. Vale per la Roma e vale per il Como, che è alla terza stagione con Fabregas".

IL PENSIERO DI VISNADI SU AMORIM

Visnadi ha proseguito il discorso soffermandosi sulle qualità di Amorim: "Cosa penso di Amorim? Penso che sia bravo e che lo dimostrerà; il modo in cui ha commentato la partita domenica sera è la dimostrazione della sua maturità. Non so se il Milan vincerà lo scudetto, però sono convinto che lotterà e darà fastidio a chi vorrà vincerlo. Non è una squadra completa, però penso che sia stato sottostimato il suo mercato e che il Milan sia sottovalutato. Penso che abbia preso un grande centravanti che sa fare il centravanti; magari non farà 25 gol, ma aiuterà la squadra. Come si può pretendere? Il Milan non è all'altezza dell'Inter, ma certo che non lo è: l'anno scorso giocava, parafrasando, in inglese e quest'anno in tedesco. Dategli tempo di imparare la lingua, è un'altra cosa. Gli altri sono tutti sulla continuità, e la continuità dice molto. Il Milan ha fatto tre partite".