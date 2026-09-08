Agresti: "C'è una scelta di Amorim contro la Juventus che non ho capito"

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Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a 'La Tripletta' sulle scelte di Amorim contro la Juventus.

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a 'La Tripletta' sulle scelte di Amorim contro la Juventus: "La scelta in una partita così importante di mettere dentro Moreira non l'ho capita: che bisogno c'era di inserirlo quando hai Chukwueze che lì funziona? Non è stata una delle intuizioni migliori di Amorim in questo inizio di stagione. Chukwueze è forse la sorpresa del Milan: l'ha messo lì e ti ha risolto delle situazioni, ha segnato e ha fatto segnare, anche in amichevole. Poi arrivi a giocare a Torino e schieri questo ragazzo che io non so se sia fuori ruolo, ma sicuramente domenica era spaesato, quasi spaurito. Mi viene da dire che forse il suo ruolo migliore, quello in cui rende di più, è giocare dietro la punta; non so se possa giocare con continuità su tutta la fascia. Francamente, rinunciare a Chukwueze è una cosa che non ho capito".

LE PAROLE DI AMORIM

Ruben Amorim, nel post-partita, è stato molto sincero e ha ammesso a DAZN che la squadra non meritava la vittoria: "Non meritavamo di vincere: se siamo onesti, penso che la Juventus non meritasse di perdere. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma non siamo stati bravi con la palla. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo controllato la gara nel primo tempo ma poi, quando abbiamo iniziato a perdere molti palloni, abbiamo sofferto. Penso che non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. Abbiamo conquistato un punto. Ovviamente dobbiamo fare meglio, ma ci serve tempo. È stata una partita dura".