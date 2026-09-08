"Quando il Milan perdeva, Kylian lanciava il telecomando contro la tv e diceva parolacce in italiano". Dove nasce la passione rossonera di Mbappé
Le dichiarazioni di ieri a Sky Sport hanno riacceso l'interesse sull'argomento: Kylian Mbappé non ha mai nascosto che da bambino fosse uno sfegatato tifoso del Milan. Il francese, alla vigilia del match con l'Inter, ha detto col sorriso: "Sicuramente preferisco il Milan… Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità".
La Gazzetta dello Sport, per far "luce" su questa passione dell'attaccante del Real Madrid per i rossoneri, ripropone le dichiarazioni di Nicola e Beatrice Riccardi, famiglia italiana che ospitava un giovanissimo Mbappé durante l'estate. Beatrice tre anni fa aveva raccontato alla rosea di come Kylian giocasse sempre con suo figlio Antonio: "A casa mi hanno rotto di tutto, ma facevano sparire ogni cosa. Me ne accorgevo solo dopo. Kylian aveva sempre un pallone tra i piedi. Giocava tutto il tempo anche in giardino con i vicini: organizzavano dei tornei per le feste di compleanno. E niente dolci, preferivano la pizza. Anche se il suo piatto preferito era la pasta al burro".
Un anno i riccardi gli regalarono una maglia rossonera di Robinho. La mamma del francese lo ricorda: "Non se la toglieva mai. Quando il Milan perdeva, Kylian lanciava il telecomando contro la tv e diceva parolacce in italiano".
Mbappé non ha mai nascosto questa sua passione, come dimostra la sua intervista alla Gazzetta nel 2023: "Il mio legame col Milan è speciale. Da piccolo avevo una tata italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo diverse partite".
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