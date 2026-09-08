Cruciani: "Impazzivo quando annullavano un gol splendido per un pestone di tre minuti prima"

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Giuseppe Cruciani, giornalista, si è così espresso a Numer1 Podcast sul nuovo modo di arbitrare in Serie A dettato da Daniele Orsato.

Giuseppe Cruciani, giornalista, si è così espresso a Numer1 Podcast sul nuovo modo di arbitrare in Serie A dettato da Daniele Orsato: "Ci rendiamo conto dell'unica vera rivoluzione? Sono passate tre giornate e hanno già cacciato un allenatore. Ci sono tante cose, per carità, ma mi stanno sulle scatole quelli che cominciano a dare giudizi dopo tre giornate. Subito dopo una sola giornata ho sentito già delle critiche. Qui è successa una rivoluzione! I pestoni... io impazzivo! Il pestone tre minuti prima di un gol e ti annullano una rete fantastica, una rovesciata, un gesto tecnico pazzesco, per un piccolo pestone a 140 metri. A 140 metri arrivava l'arbitro dopo due minuti di consultazione e vedevi questo piede messo lì... ma questo è calcio, e annullavano il gol!

Qualcuno dice che, siccome c'è meno VAR, c'è meno giustizia. Voglio porre questa domanda perché qualcuno sostiene che il VAR fosse la giustizia, un mezzo con cui andavi lì e vedevi esattamente quello che succedeva. Non era questo il VAR: era una specie di anti-calcio, il contro-calcio! Analizzare un piede senza avere l'idea del gioco significa non giudicare il gioco, ma giudicare una frazione di esso. Era l'anti-calcio e io dico davvero 'viva Orsato!'".