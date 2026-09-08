Ordine: "Amorim lo ha candidamente confessato: alcuni ruoli non sono stati adeguatamente rafforzati"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Guerin Sportivo sulla rosa del Milan, secondo lui non completata dal calciomercato.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Guerin Sportivo sulla rosa del Milan, secondo lui non completata dal calciomercato: "Il Milan non è stato completato durante la sessione di mercato. Sono stati coperti, in modo egregio e senza badare a spese, tre ruoli come il difensore (Gila), il centravanti (Gonçalo Ramos) e l'esterno (Moreira) ma - e lo stesso tecnico Amorim lo ha candidamente confessato ("non si può fare tutto in una sola sessione") - altri ruoli non sono stati adeguatamente rafforzati. Si è deciso infatti di puntare sui giovani del settore giovanile. E in particolare il fatto di aver battezzato Camarda vice Ramos viene considerato il lato debole dell'attacco.

Non solo. A centrocampo, giocando a due, le coppie formate sono le seguenti: Modric-Musah e Jashari-Comotto mentre Rabiot da quel che si è capito tra Torino e Venezia, viene considerato più un trequartista per la sua qualità balistica e la sua fisicità. Ma è in difesa che resta aperto un buco nella zona centrale dove ci sono Gabbia e De Winter, troppo poco per pensare di reggere il peso dei tre impegni che attendono il Milan. Serviva un autorevole ed esperto regista difensivo. Molti invece, con l'arrivo nel finale di Hutchinson, i trequartisti a dimostrazione che il tecnico portoghese invece di guardarsi le spalle punta molto in avanti il blocco offensivo dei suoi. Riuscirà in questo intento? È questo il vero interrogativo complessivo che avvolge la stessa avventura europea del Milan a caccia della sua coppa maledetta!