Borghi innamorato di Gila: "Acquisto formidabile. Uno dei migliori in Italia"

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Il telecronista Stefano Borghi è pienamente convinto dell'acquisto di Mario Gila da parte del Milan

Anche nella partita contro la Juventus all'Allianz Stadium, il Milan ha potuto godere degli effetti benefici di Mario Gila sulla propria difesa. Altra prova di personalità e qualità difensfiva dello spagnolo, nuovo acquisto rossonero. L'unica nota negativa è che per la terza volta su tre ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un problema di natura fisica: così come successo con il Torino e il Venezia, anche questa volta non dovrebbe essere nulla di grave. Stefano Borghi ha commentato in maniera totalmente positiva l'arrivo di Mario Gila nel suo ultimo video di commento alla giornata sul canale YouTube.

Le parole di elogio del giornalista e telecronista Stefano Borghi per il difensore rossonero Mario Gila, nuovo acquisto del Milan: "Mario Gila è indubbiamente il miglior acquisto difensivo che il Milan potesse fare: per me è uno dei migliori difensori che ci siano nel calcio italiano e lo sta dimostrando. È un difensore da battaglia, è un difensore di personalità, è un difensore che guida, è un difensore che rompe la linea, che arriva, che poi esce, che riparte: un acquisto formidabile".