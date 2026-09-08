Napoli, McTominay si è operato per fronteggiare l'aritmia cardiaca: quanto starà fuori
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Scott McTominay si è operato con l'ablazione necessaria per fronteggiare l'aritmia cardiaca che gli è stata diagnosticata di recente.
Questa mattina Scott McTominay si è operato con l'ablazione necessaria per fronteggiare l'aritmia cardiaca che gli è stata diagnosticata di recente. A dare conferma il Napoli tramite la pubblicazione di una nota ufficiale: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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