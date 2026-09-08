L'ex direttore sportivo di Cisse analizza il gol di Alphadjo contro la Juventus

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Il ds del Catanzaro ha commentato il bellissimo gol segnato domenica da Alphadjo Cisse contro la Juventus

Ciro Polito, ds del Catanzaro che ha scoperto e lanciato Alphadjo Cisse, è convinto che dietro all'esplosione del giovane trequartista del Milan che ha segnto due gol nelle prime tre giornate di Serie A c'è lo zampino del tecnico rossonero Ruben Amorim: "Il mister ha avuto il coraggio di puntarci con decisione, dandogli spazio e fiducia. Tra l’altro Alphadjo per caratteristiche è perfetto come mezza punta nei due dietro Ramos" le sue parole riportate questa mattina da Tuttosport.

Dopo il gol all'esordio con il Torino, Cisse si è ripetuto anche domenica sera contro la Juventus: "La rete alla Juve? L’ha fatto con una facilità disarmante. Senza neanche sforzarsi troppo…". Polito ha poi svelato anche il il punto di forza del numero 70 milanista: "Quando ti punta in dribbling, non lo prendi mai. In più spalle alla porta è bravissimo nel girarsi e lasciare sul posto con una finta l’avversario".