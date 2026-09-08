News Due gol in tre partite, non solo Cisse: ecco il ristretto club rossonero

vedi letture

Tra i vari dati statistici che riguardano l’exploit di Alphadjo Cisse con il Milan, c’è un elemento che non era ancora emerso. Erano ben nove anni che un calciatore italiano, con la maglia del Milan sulle spalle, non segnava due gol nelle prime tre giornate di campionato. L’ultimo a riuscirci è stato Patrick Cutrone, all’alba della stagione 2017-18.

In quella circostanza, l’attuale attaccante del Monza realizzò i suoi primi due gol in campionato andando a segno nell’esordio contro il Crotone e nella successiva partita casalinga con il Cagliari per poi fermarsi alla terza giornata. Cisse, invece, ha segnato alla prima e alla terza partita.

Prima di loro ci erano riusciti, in ordine cronologico dal più recente al più lontano nel tempo: Gianni Rivera nella stagione 1972-73, Renato Burini nel 1951-52, Pietro Arcari III nella 1935-36 mentre il primo fu Mariano Tansini nel campionato 1929-30. Nell'analisi del dato sono stati presi in considerazione i campionati di Serie A a girone unico.