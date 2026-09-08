Teotino sul paragone Allegri-Amorim: "Non è il caso: uno ha vinto tanto, l'altro ha fatto bene in Portogallo"

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Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul paragone tra Massimiliano Allegri e Ruben Amorim.

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul paragone tra Massimiliano Allegri e Ruben Amorim: "Non è il caso di fare adesso un paragone tra Allegri e Amorim: è assolutamente ingiusto. Allegri è un allenatore che ha vinto tantissimo e che è arrivato anche in finale delle coppe, mentre Amorim ha fatto bene finora solo in Portogallo e non ha fatto bene nella Premier League, che è il campionato più importante. Credo però che si stia dando un giudizio su come stia trasformando il gioco del Milan rispetto a quello di Allegri. Se poi questo si rivelerà anche efficace non lo possiamo certo stabilire dopo solo tre giornate di campionato.

Domenica sera il Milan ha fatto vedere di avere una fisionomia, ma ha prodotto sicuramente troppo poco offensivamente. Quanto ad Allegri, il Napoli ha fatto una buona partita e ha dimostrato di avere dei giocatori arrivati finalmente in una buonissima condizione, ma è ricaduto in certi suoi vecchi difetti. È vero che ha fatto sette tiri in porta, però complessivamente l'Inter ha fatto 39 tiri e il Napoli ne ha fatti 23; ma soprattutto Allegri non è riuscito a portare a casa una partita che stava vincendo 2-0, secondo me anche per colpa dei troppi cambi difensivi che ha fatto, i quali hanno in qualche modo dato coraggio all'Inter e schiacciato invece troppo indietro la sua squadra".