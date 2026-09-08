Caressa: "Rabiot da trequartista non mi sembra il massimo, lo terrei di fianco a Modric”
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Fabio Caressa ha parlato del big match tra Juventus e Milan nel suo canale YouTube e del ruolo di Adrien Rabiot.
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della terza giornata di Serie A e, nel farlo, ha analizzato il big match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Questa posizione di Rabiot non mi sembra il massimo, considerate che poi li giocherà Pulisic e secondo me giocherà alla fine Loftus-Cheek alle spalle della punta centrale e Rabiot a quel punto se mantieni lo stesso modulo lo devi tenere a fianco di Modric. E quindi deve rinunciare a Musah”.
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