Costacurta sul centrocampo rossonero: "Musah mi piace, ma preferirei vedere Jashari. Il Milan giocherebbe meglio"
Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Luka Modric: "Cosa gli auguro? Per quanto mi riguarda, che batta tutti i miei numeri. Compreso soprattutto quello di segnare una rete ogni 221 come ho fatto io... Se ripenso alla mia carriera il segreto è l’etica del lavoro imparata da Baresi, spaventosamente diretta verso la performance della domenica. E poi riposo, alimentazione, vita sana anche fuori dal campo".
Se Modric può ancora primeggiare? Non importa andare più veloce, importa capire prima. Lui col suo passo c’è sempre e prima degli altri. Un vero Professore. Musah mi piace, preferirei però vedere Jashari: senza la stessa aggressività, ma il Milan giocherebbe meglio. Poi capisco anche la funzione di Musah: raddoppia, recupera, con la squadra sbilanciata lui sa aiutare".
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