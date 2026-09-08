Costacurta sul centrocampo rossonero: "Musah mi piace, ma preferirei vedere Jashari. Il Milan giocherebbe meglio"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua sul centrocampo del Milan che secondo lui giocherebbe meglio con Jashari in campo

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Luka Modric: "Cosa gli auguro? Per quanto mi riguarda, che batta tutti i miei numeri. Compreso soprattutto quello di segnare una rete ogni 221 come ho fatto io... Se ripenso alla mia carriera il segreto è l’etica del lavoro imparata da Baresi, spaventosamente diretta verso la performance della domenica. E poi riposo, alimentazione, vita sana anche fuori dal campo".

Se Modric può ancora primeggiare? Non importa andare più veloce, importa capire prima. Lui col suo passo c’è sempre e prima degli altri. Un vero Professore. Musah mi piace, preferirei però vedere Jashari: senza la stessa aggressività, ma il Milan giocherebbe meglio. Poi capisco anche la funzione di Musah: raddoppia, recupera, con la squadra sbilanciata lui sa aiutare".