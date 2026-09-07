Ambrosini: "Il Milan tornerà grande? Oggi la realtà è un'altra, ma bisogna avere consapevolezza della storia"

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Massimo Ambrosini, ex storico capitano e centrocampista rossonero, ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Milan. Al termine della gara, terminata sul punteggio di parità dopo le reti di Cisse e Gatti, Ambrosini si è soffermato su un tema particolare. Il Milan potrà mai tornare grande e dominare il calcio europeo come fatto per molti periodi durante la lunga presidenza di Silvio Berlusconi a Milanello? Questa la risposta dell'ex capitano rossonero:

"Si fa bene a non ricercare quella grandezza lì perchè non arriverà a breve. Mi piace la sincerità di Amorim, ma è giusto che al Milan ci sia la consapevolezza della storia. La realtà però dice che non si è più a quel livello lì. E' importante che ci sia unione e sicurezza, cosa che l'anno scorso non c'era. Oggi sembra invece esserci un'altra atmosfera...".