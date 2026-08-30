Suso si ritira dal calcio giocato a 32 anni: questa la sua lettera d’addio

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Suso, ex attaccante rossonero, si ritira dal calcio giocato all’età di 32 anni. Di seguito la sua lettera di addio al calcio.

Suso, ex attaccante rossonero per ben 6 anni (dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2019/2020, ha comunicato tramite una storia Instagram la sua decisione di dire addio al calcio giocato. Per lui 153 presenze con la maglia del Milan conditi da 24 gol e 36 assist. Di seguito la sua lettera d'addio.

È arrivato il momento di farmi da parte, ed è facile trovare le parole per salutare qualcosa

che ha significato così tanto per me.

Voglio ringraziare tutti voi

che, in un modo o nell'altro, ci siete stati.

Soprattutto in questi

ultimi mesi, quando le cose non sono

andate bene, ho sentito l'affetto sincero, il sostegno e

la vicinanza

di tante persone.

Ed è qualcosa che

porterò con me per sempre.

Ho sempre fatto tutto con il cuore. Spesso con molto più cuore che testa, ma sono fatto così e non ho rimpianti.

Perché, in un modo o nell'altro, ho vissuto un sogno diventato

realtà. Un sogno che mi ha regalato momenti, esperienze e persone che non dimenticherò mai.

A volte le cose non vanno come si spera. La vita ti porta su strade inaspettate e bisogna sapere quando farsi da parte, anche se fa male. Oggi tocca a me: non

per smettere di dare il mio contributo, ma per continuare ad aiutare da un luogo diverso, con una prospettiva diversa e, soprattutto, da una posizione diversa.

Custodisco gelosamente ogni giorno vissuto, ogni momento, ogni gioia, ogni difficoltà e tutto ciò che abbiamo condiviso.

Sono stati giorni intensi, speciali e indimenticabili, e mi sento incredibilmente fortunato ad averli vissuti.

Ci sarà tempo per parlare di tutto, per ripensare ai bei momenti e anche per capire cosa non è andato come ci aspettavamo o come vi era stato detto.

Ma oggi, più di ogni altra cosa, voglio che portiate con voi queste parole:

GRAZIE MILLE.

Grazie per ogni momento.

Grazie per ogni gesto.

Grazie per l'affetto.

Grazie per aver fatto parte di questo sogno.

Lascio questo luogo, ma tutto ciò che ho vissuto e tutte le persone

che hanno lasciato un segno in me vengono con me.