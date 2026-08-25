Begovic non ha dubbi: "Leao sarebbe un acquisto incredibile per l'Aston Villa"

vedi letture

L'ex portiere rossonero Begovic ha commentato il possibile trasferimento di Rafael Leao all'Aston Villa

Asmir Begovic, ex portiere di Milan e Chelsea, ai microfoni di Sky Sports, ha spiegato che Rafael Leao sarebbe un colpo incredibile per l'Aston Villa (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sull'interesse del club inglese per il portoghese): "Non sarebbe una buona notizia, sarebbe una notizia fantastica per i tifosi dell'Aston Villa! Rafael Leao sarebbe un acquisto incredibile. Ho giocato con lui. Ho visto il suo potenziale, la sua velocità, la sua potenza e la sua abilità. Sarebbe perfetto per la Premier League. Il suo gioco, il talento che possiede e le sue doti fisiche si adatteranno perfettamente al campionato inglese.

Al Milan, è cresciuto e si è affermato. Aveva a disposizione buoni giocatori esperti e una buona continuità. Poi le cose hanno iniziato a cambiare, molti allenatori hanno cominciato a cambiare. Questo non ha certo giovato alla sua costanza. Ognuno lo ha schierato in modo leggermente diverso. Guardate Unai Emery e cosa ha fatto ad alcuni giocatori dell'Aston Villa. Per Rafael Leao, lavorare con Emery e avere l'opportunità di essere il giocatore chiave dell'Aston Villa sarebbe fantastico".