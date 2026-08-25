Florenzi è sicuro: "Maldini poteva rivoluzionare il calcio in Italia. Se lo scegli, chiudi gli occhi e vai con lui"

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L'ex rossonero Alessandro Florenzi ha commentato la scelta di Paolo Maldini di lasciare il ruolo di dt dell'Italia dopo pochi giorni

Alessandro Florenzi, ex giocatore del Milan, intervistato da Repubblica, ha parlato così di Paolo Maldini e della sua scelta di lasciare il ruolo di dt dell'Italia dopo pochi giorni: "Paolo ha bisogno di fare le cose a modo suo. Se si prende una responsabilità, lo fa al 100%. Ha sentito venire meno la fiducia, per coerenza ha fatto un passo indietro. Ha parlato di Cruyff, di come ha cambiato il calcio spagnolo: voleva farlo anche lui in Italia e, per me, poteva riuscirci. Lui e Leonardo avrebbero voluto Pirlo ct? De Rossi e Grosso erano gli altri nomi in ballo, con curricula simili ad Andrea. Qualsiasi scelta sarebbe stata criticata. Ma forse avevano visto più in là. Se scegli Maldini, chiudi gli occhi e vai dritto con lui".

Al posto di Maldini è arrivato Claudio Ranieri: "Una persona a cui voglio bene, come Paolo Maldini e Leonardo. È una scelta valida. Mi fa sorridere chi dice che Malagò ha selezionato solo suoi amici: al Coni ha fatto cose magnifiche, mica vuole il male dell’Italia. Spero Ranieri possa rifondare tutta la filiera del calcio giovanile. Ha esperienza, quando avrà capito dove mettere mano può rivoluzionare la situazione" le parole dell'ex rossonero.