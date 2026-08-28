Juventus, Spalletti: "Confermo tutto: Kessie è possibile, ci stiamo parlando"

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia di Juventus-Parma, si è così espresso sul calciomercato bianconero.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia di Juventus-Parma, si è così espresso sul calciomercato bianconero: “Il mercato è una cosa che è stato scelto di farla così per cui bisogna accettarla e probabilmente bisogna trasformarla non in una difficoltà ma in un’opportunità. I nostri direttori sono ancora lì che lavorano e lavoreranno fino all’ultimo momento per cercare di migliorare e perfezionare la squadra”.

Tra le speranze bianconere per gli ultimi giorni di mercato c’è Franck Kessie: “Penso che stiano parlando con Kessie. Poi ci sarà un po’ da vedere se ci si riesce, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo. Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile, lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto”.

Su Nico Gonzalez, Spalletti ha risposto così: “Noi siamo contenti se rimane con noi. Non siamo disposti a regalarlo, perché il calciatore riteniamo che abbia un valore ben preciso e importante. È bellino, sta dentro il gruppo ed è molto gioioso, si relaziona bene con il resto della squadra. Sa giocare in più ruoli, si adatta a più situazioni. Poi quando le partite cominceranno ad avvicinarsi, con le difficoltà che succedono in tutti i momenti, per noi è fondamentale alzare il livello e io penso che la società, con gli inserimenti che ha fatto, lo abbia alzato. Non si tratta di avere qualità: si tratta di avere un livello da Juventus, che è una cosa diversa. Quello che conta è il livello da Juventus, non è dire se uno ha qualità o non l’ha. S’è visto che poi qui dentro sono venuti calciatori con qualità, ma non hanno evidenziato un livello da Juventus”.