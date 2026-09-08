Milan da scudetto? Costacurta dice di no: "Non sono forti come l’Inter. Anche la Roma è più avanti del Diavolo"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha spiegato perchè secondo lui il Milan di Amorim non può lottare per la vittoria dello scudetto

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Spot nella quale ha spiegato che secondo lui il Milan di Ruben Amorim non può lottare per lo scudetto: "Se il Milan è da scudetto? No, non sono forti come l’Inter. Lottare per la Champions sicuramente sì. L’Inter mi ha impressionato: se sai fare tre gol a una squadra che si barrica dietro come il Napoli vuol dire che sei fortissimo. Anche la Roma è più avanti del Milan. Oggi, insieme al Como, sono squadre sono spettacolari. Milan e Juve non arrivano ancora a quel livello".

Sull'obiettivo Europa League, invece, Costacurta ha invece dichiarato: "Milan favorito? Diciamo che non vedo nessuno superiore a loro e alla Juve, ma non c’è poi così tanta distanza tra spagnole e inglesi. Spesso, se non si chiamano Real o Barcellona, le snobbiamo e non va fatto. Sono tutte partite trappola, anche perché dovrai sempre e comunque far giocare i migliori".