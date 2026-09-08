Costacurta su Gonçalo Ramos: "Nel sistema di Amorim può esaltarsi, anche senza fare 25 gol ma giocando bene con la squadra"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua sia su Gonçalo Ramos che su Mario Gila, arrivati entrambi al Milan nell'ultimo mercato estivo

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato così la prestazione di Gonçalo Ramos contro la Juventus: "Tutti possono far meglio. C’è differenza tra quando perdi o pareggi in un modo o in un altro. Contro la Juve Rabiot e Saelemaekers non erano chiaramente a loro agio, anzi sono stati i peggiori. Ma ci hanno comunque provato e questomi è piaciuto. Amorim li vede in quelle posizioni, e io sono d’accordo: la chiave di volta della stagione può arrivare dai giocatori impegnati in quella zona di campo. Quando cresceranno e con loro Ramos e Moreira tutta la squadra migliorerà: una punta come Gonçalo in un sistema simile può esaltarsi, anche senza fare 25 gol ma giocando bene con la squadra. La difesa lo stesso: impareranno a difendere a tutto campo".

Costacurta ha detto la sua anche su Mario Gila: "Intanto diciamo che Gila esce un po’ troppo spesso, alla Lazio succedeva lo stesso. Non ho capito perché: alla sua età non regge i 90 minuti? Non credo ma magari c’è qualche problemino che si porta dietro. Per il resto in campo è forte, forte, forte: ha personalità, gioca bene a calcio, legge le situazioni in anticipo. Sembra anche più veloce di Tomori, anche senza esserlo, perché capisce prima dove andrà la palla, è intelligente. Per me è il migliore acquisto estivo del Milan. Ne avrei preso anche un altro di quel livello lì, ma capisco che non sia semplice: come Gila ce ne sono pochi".