Pasotto: "Nelle ultime stagioni Moreira ha giocato soprattutto a sinistra, ma Amorim lo vede a destra"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Diego Moreira contro la Juventus.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Diego Moreira contro la Juventus: "I numeri del suo match recitano - in 61 minuti - 59 palloni toccati (cifra congrua: dall'altra parte per Estupinan sono stati 66), 27 passaggi positivi (non molti), 5 cross (nessuno come lui), un contrasto vinto, uno perso, 2 duelli vinti su 8, ma soprattutto 18 palle perse e 3 dribbling subiti. In queste ultime due voci è stato il peggiore dei suoi, e per un giocatore chiamato a garantire anche la fase difensiva non è il massimo. Certo, a proposito di attenuanti gli va concessa anche quella collettiva: una squadra che, come allo Stadium, non gira, sbaglia tecnicamente le uscite, si perde inesorabilmente sulla trequarti e fatica a dare verticalità, non aiuta l'inserimento degli ultimi arrivati.

C'è poi anche un discorso di posizione: nelle ultime stagioni Diego ha giocato soprattutto a sinistra, pur essendo stato impiegato anche sul lato assegnatogli da Amorim. Il quale ha già spiegato, nel suo gioco delle coppie, di vederlo più che altro a destra, ovvero come alter ego di Chukwueze. Un'assegnazione su cui il giocatore è assolutamente d'accordo. "Nel modo in cui giochiamo preferisco la fascia destra. Ho parlato con il mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio", ha detto qualche giorno fa. Non resta che mettere a punto i meccanismi e liberare quella sfacciataggine di cui il Milan in questo momento ha un assoluto bisogno".