Caressa: "Mi piace come comunica Amorim ed è un ottimo allenatore. Deve aggiustare qualcosa”
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Fabio Caressa nel suo canale YouTube ha parlato del big match di domenica sera tra Juventus e Milan e dell’inizio di stagione di Ruben Amorim.
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della terza giornata di Serie A e, nel farlo, ha analizzato il big match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Amorim mi sta piacendo moltissimo anche come comunicazione. A parte che è una persona gentilissima, è secondo me un ottimo allenatore. Qualcosa si vede, qualcosa no del suo gioco, per esempio, non si vede tanto a livello propositivo e anche lui deve un po' capire come aggiustare la squadra, che ci sono delle cose che funzionano meno, secondo me”.
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