Biasin analizza: “Mi aspettavo in Milan offensivo a Torino, invece si è fermato a centrocampo”

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Fabrizio Biasin a QSVS ha commentato la partita tra Juventus e Milan ed ha esternato quelle che erano le sue aspettative sui rossoneri.

Durante l'ultima puntata di QSVS, su Telelombardia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di domenica sera tra Juventus e Milan, terminata in pareggio, e ha esternato quelle che erano le sue aspettative sui rossoneri. Di seguito le sue parole.

"Riseptto alle premesse, ossia che il Milan faccia un certo tipo di calcio come ha dichiarato il suo allenatore, mi aspettavo che il Milan andasse a Torino per cercare di fare quel calcio che è proprio del suo tecnico cioè magari anche concedere molto in difesa, prendendo anche dei gol magari, ma cercando di fare lì davanti. E invece il Milan si è fermato a centrocampo"