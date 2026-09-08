Il ct della Croazia Bilic parla di come verrà gestito Modric in nazionale

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Il commissario tecnico della Croazia Slaven Bilic ha parlato della convocazione per la Nations League di Luka Modric e di come gestirà il campione croato.

Come comunicato nella scorsa settimana, Luka Modric ha deciso di continuare a giocare con la maglia dell sua nazionale ed infatti è stato convocato dal nuovo tecnico Slaven Bilic per la prossima Nations League che vedrà i croati sfidare Repubblica Ceca, Spagna e Inghilterra. Queste le sue parole sul numero 14 rossonero.

"È stato il migliore in campo contro la Juventus. È estremamente importante sia dentro sia fuori dal terreno di gioco. Ha ancora una grande passione per la Croazia e per la Nazionale, quindi è una situazione positiva per tutti. Non giocherà tutte e quattro le partite. Dovrà seguire un ritmo adatto a lui e a noi, simile a quello che mantiene al Milan. Dobbiamo rispettarlo, perché è la soluzione migliore per tutti".