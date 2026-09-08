AIMC, Roma Rossonera guida la classifica dei Milan Club per numero di soci 2025/26

AIMC, Roma Rossonera guida la classifica dei Milan Club per numero di soci 2025/26
Ieri alle 22:36News
di Lorenzo De Angelis
'AIMC ha stilato la classifica dei Milan Club con il maggior numero di soci nella stagione 2025/2026, di seguito la classifica

L'AIMC ha stilato la classifica dei Milan Club con il maggior numero di soci nella stagione 2025/2026. Al primo posto c'è Roma Rossonera con 1492 iscritti, davanti a Capodimonte con 1470 e Milanistra con 960. 

Completano la top ten Palmoli, Sassari B, Siena, Polonia, Desenzano, Bologna e Fontanafredda. I primi tre club riceveranno un "Quadro Maglia", mentre gli altri sette saranno premiati con due biglietti omaggio per una partita a scelta, escluso il derby. 