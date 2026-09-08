Pallone d’Oro, rivelati i 30 candidati: premiazione il 26 ottobre
Qualche ora fa sono stati resi noti i 30 nomi inseriti nella lista dei candidati per la vittoria finale del premio individuale più importante, il Pallone d'Oro. Questo verrà assegnato il 26 ottobre eccezionalmente quest'anno a Londra e, uno dei nomi riportati di seguito, sarà il vincitore della 70° edizione del premio di France Footbal.
I 30 CANDIDATI AL PALLONE D'ORO
1. Jude Bellingham
2. Pau Cubarsí
3. Ousmane Dembelé
4. Marc Cucurella
5. Luiz Diaz
6. Bruno Fernandes
7. Gabriel Magalhaes
8.Erling Haaland
9. Harry Kane
10. Achraf Hakimi
11. Khvicha Kvaratskhelia
12. Lamine Yamal
13. Sadio Mané
14. Marquinhos
15. Lautaro Martinez
16. Kyliane Mbappé
17. Nuno Mendes
18. Lionel Messi
19. Joao Neves
20. Michael Olise
21. Willian Pacho
22. Julian Quinones
23. Declan Rice
24. Rodri Hernandez
25. Fabian Ruiz
26. Ferran Torres
27. William Saliba
28. Dayot Upamecano
29. Vinicius Jr.
30. Vitinha
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