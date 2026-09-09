Cruciani non ci sta: "Inter-Napoli calcio e Juve-Milan anticalcio? Allora inventiamoci nuove regole. Discorso senza senso"

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Giuseppe Cruciani, giornalista, si è così espresso a Numer1 Podcast sulla differenza tra Inter-Napoli di sabato e Juventus-Milan di domenica.

Giuseppe Cruciani, giornalista, si è così espresso a Numer1 Podcast sulla differenza tra Inter-Napoli di sabato e Juventus-Milan di domenica: "L'altro giorno, ascoltando la Domenica Sportiva, ho sentito l'intervento del mio amico Ciccio Graziani. Durante la trasmissione ha detto: 'Eh beh, avete visto che cosa è successo sabato? Una cosa meravigliosa, fantastica: il calcio nuovo, tutti all'attacco, cinque gol'. Invece domenica si è tornati al Medioevo. Non ha utilizzato esattamente questa espressione, ma ha detto: 'Ci siamo di nuovo addormentati, siamo tornati al passato'. Ecco, questo modo di vedere il calcio, per cui le partite o finiscono 3-2 con tante occasioni ed è il vero calcio, oppure una sfida come Juventus-Milan è l'anticalcio, è una cosa ridicola. Te lo dico, Ciccio: è un discorso senza senso, è come tornare al passato.

Negli sport professionistici più avanzati ci sono partite terribili, persino nella tanto declamata Premier League! Ci sono gare agghiaccianti che finiscono 1-0, 0-0 o 1-1 con poche occasioni. Non è vero che ci sono sempre opportunità da rete. Altrimenti inventiamoci una cosa diversa, che non si chiama più calcio, in cui per forza ci devono essere 15 o 20 occasioni con ribaltoni da una parte all'altra. Inventiamoci delle regole che portino a questo risultato, ma non è questo il calcio. Il calcio è anche un Juventus-Milan in cui, certo, ci siamo un po' annoiati nel primo tempo".