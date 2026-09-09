Secondo Caressa, Chukwueze in questo momento dà al Milan più certezze di Moreira

vedi letture

Fabio Caressa parla di Chukwueze e analizza quali sono secondo lui gli aspetti dove il Milan deve migliorare ma afferma che secondo lui le potenzialità per farlo ci sono.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della terza giornata di Serie A e, nel farlo, ha analizzato il big match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole

“Al momento Chukwueze dà garanzie perché poi avete visto il Milan come gioca, no? gioca con un terzino, diciamo, da una parte e con un attaccante in realtà dall'altra che gioca spesso molto alto e Chukwueze dà in questo momento più certezze di Moreira anche perché ovviamente conosce meglio il nostro campionato. Ecco, però queste sono due tre cose che il Milan deve mettere a posto. Il potenziale per farlo, secondo me, sia in panchina sia nella rosa c'è, però bisogna farlo in fretta perché le altre corrono”.