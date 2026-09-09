Biasin: “Il Milan deve trovare la sua dimensione e nel frattempo recuperare sulle squadre più avanti”
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Fabrizio Biasin a QSVS ha espresso quelle che sono le sue perplessità in merito a Milan e Juventus per la stagione corrente.
Durante l'ultima puntata di QSVS, su Telelombardia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di domenica sera tra Juventus e Milan, terminata in pareggio, e ha esternato le sue perplessità in merito alle due squadre. Di seguito le sue parole.
"La cosa che deve fare un minimo allarmare, anche se è vero che siamo solo all’inizio, è che mentre il Milan e la Juve stanno cercando un’altra volta la loro dimensione, devono accorciare su squadre che l’anno scorso gli sono arrivate davanti e non hanno ancora accorciato. Inter, Roma, Como e Napoli, sono avanti”.
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