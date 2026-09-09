Milan, tra una settimana l'esordio in Europa League

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Oggi alle 12:36News
di Francesco Finulli
Il Milan tra una settimana esatta esordirà in Europa League a San Siro contro il Benfica, il programma del primo turno della League Phase

Manca una settimana all'esordio in Europa League del Milan. Il club rossonero torna in Europa, anche se non dalla porta principale. I rossoneri saranno in campo per la prima giornata della League Phase fra sette giorni, a San Siro contro il Benfica, una sfida che sa tanto di Champions League. Europa e Conference League si prenderanno la scena per due giorni settimana prossima, di seguito il calendario della prima giornata di Europa League.

EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA PRIMA GIORNATA

MERCOLEDÌ 16/9

ore 18.45, Omonia (CYP) - Celta Vigo (SPA)
ore 18.45, Ararat Armenia (ARM) - Sparta Praga (CZE)
ore 21, Olympiacos (GRE) - Jagiellonia Bialystok (POL)
ore 21, Anderlecht (BEL) - Olympique Lione (FRA)
ore 21, Bayer Leverkusen (GER) -  NK Celje (SVN)
ore 21, Sunderland (ING) - AZ Alkmaar (OLA)
ore 21, Milan (ITA) - Benfica (POR)
ore 21, Sturm Graz (AUT) - Rennes (FRA)
ore 21, Hapoel Beer Sheva (ISR) - Dinamo Zagabria (CRO)

GIOVEDÌ 17/9

ore 18.45, Levski Sofia (BUL) - RB Salisburgo (AUT)
ore 18.45, OFI Creta (GRE) - Hoffenheim (GER)
ore 21, Celtic (SCO) - Ferencvaros (UNG)
ore 21, Juventus (ITA) - NEC Nijmegen (FRA)
ore 21, Viktoria Plzen (CZE) - Union St Gilloise (BEL)
ore 21, Besiktas (TUR) - Olympique Marsiglia (FRA)
ore 21, Lillestrom (NOR) - Torreense (POR)
ore 21, Crystal Palace (ING) - Lech Poznan (POL)
ore 21, Real Sociedad (SPA) - Bournemouth (ING)