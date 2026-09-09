Milan, tra una settimana l'esordio in Europa League
Manca una settimana all'esordio in Europa League del Milan. Il club rossonero torna in Europa, anche se non dalla porta principale. I rossoneri saranno in campo per la prima giornata della League Phase fra sette giorni, a San Siro contro il Benfica, una sfida che sa tanto di Champions League. Europa e Conference League si prenderanno la scena per due giorni settimana prossima, di seguito il calendario della prima giornata di Europa League.
EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA PRIMA GIORNATA
MERCOLEDÌ 16/9
ore 18.45, Omonia (CYP) - Celta Vigo (SPA)
ore 18.45, Ararat Armenia (ARM) - Sparta Praga (CZE)
ore 21, Olympiacos (GRE) - Jagiellonia Bialystok (POL)
ore 21, Anderlecht (BEL) - Olympique Lione (FRA)
ore 21, Bayer Leverkusen (GER) - NK Celje (SVN)
ore 21, Sunderland (ING) - AZ Alkmaar (OLA)
ore 21, Milan (ITA) - Benfica (POR)
ore 21, Sturm Graz (AUT) - Rennes (FRA)
ore 21, Hapoel Beer Sheva (ISR) - Dinamo Zagabria (CRO)
GIOVEDÌ 17/9
ore 18.45, Levski Sofia (BUL) - RB Salisburgo (AUT)
ore 18.45, OFI Creta (GRE) - Hoffenheim (GER)
ore 21, Celtic (SCO) - Ferencvaros (UNG)
ore 21, Juventus (ITA) - NEC Nijmegen (FRA)
ore 21, Viktoria Plzen (CZE) - Union St Gilloise (BEL)
ore 21, Besiktas (TUR) - Olympique Marsiglia (FRA)
ore 21, Lillestrom (NOR) - Torreense (POR)
ore 21, Crystal Palace (ING) - Lech Poznan (POL)
ore 21, Real Sociedad (SPA) - Bournemouth (ING)
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