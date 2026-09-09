Gozzini: "Gonçalo Inacio, il Milan ci proverà di nuovo"

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Il Milan ritornerà alla carica per il difensore portoghese Gonçalo Inacio, come riferito dalla Gozzini sulla Gazzetta dello Sport

Nel corso delle ultime ore di calciomercato è sfumato il colpo per un altro difensore. Il Milan aveva identificato in Gonçalo Inacio, profilo ben conosciuto dal mister Ruben Amorim che lo ha lanciato nello Sporting Club di Lisbona, il calciatore ideale per continuare la campagna di rafforzamento difensivo. E invece tutto è saltato, secondo le cronache delle ultime ore di mercato, perché il club portoghese non ha trovato in tempo un sostituto all'altezza. Il Milan però tornerà alla carica, come specifica questa mattina Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport.

IL MILAN CI PROVERÀ DI NUOVO PER INACIO

Il commento di Alessandra Gozzini su Gonçalo Inacio che rimane un obiettivo del Milan per gennaio: "Gonçalo Inacio è considerato un rinforzo in grado di elevare ulteriormente il livello, già alzato dall’arrivo di Mario Gila. Potrà essere il regalo di Natale 2026: alla riapertura delle trattative invernali il Milan proverà di nuovo a chiudere l’affare con lo Sporting Lisbona, saltato in estate per una classica dinamica di mercato. Senza un sostituto all’altezza, lo Sporting ha scelto di non privarsene anche di fronte a un’offerta, quella rossonera, di oltre 40 milioni"