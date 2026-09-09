Agresti su Juve-Milan: "Un antispettacolo. Aspettiamo che crescano"

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Il commento di Stefano Agresti sulla sfida di domenica sera tra Juventus e Milan, definita un antispettacolo

Domenica sera all'Allianz Stadium di Torino, si sono viste due squadre ancora nel pieno dei lavori di ristrutturazione: da una parte la Juventus di Spalletti e dall'altra il Milan di Amorim, anche più indietro visto che il percorso con il tecnico portoghese è iniziato molto dopo rispetto a quello del toscano con i bianconeri. Il risultato, come si è visto nei 90 minuti e letto nei giorni successivi, è stato un incontro molto noioso. A riprendere le fila del discorso è Stefano Agresti questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Stefano Agresti sulla sfida tra Juventus e Milan: "Spalletti e Amorim sono allenatori con la testa giusta, hanno idee offensive, Luciano lo ha dimostrato in tutta la carriera e il giovane tecnico rossonero ha una storia - ancorché breve - che lo racconta come un allenatore d’attacco. Ma la forza dei calciatori di Juve e Milan, la condizione di alcuni di loro, un po’ di tensione e di preoccupazione, hanno trasformato la sfida di Torino in un antispettacolo. Aspettiamo che crescano, con pazienza".