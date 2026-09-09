Agresti: "Juve-Milan, brusco risveglio dopo il divertimento di sabato: una delusione"

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Il commento negativo del giornalista Stefano Agresti sullo scontro di domenica sera tra Juventus e Milan, terminato con il punteggio di 1-1

Sono passati tre giorni ma gli strascichi della sfida tra Juventus e Milan di domenica sera, terminata con il punteggio di 1-1, non accennano a finire. La testa è già proiettata per entrambe le formazioni ma il giornalista Stefano Agresti questa mattina sulla Gazzetta dello Sport è tornato sull'incontro dell'Allianz Stadium che, di certo, non ha prodotto un grande spettacolo per il pubblico neutro.

JUVE-MILAN, BRUSCO RISVEGLIO: UNA DELUSIONE

Il commento di Stefano Agresti sulla sfida tra Juventus e Milan di domenica sera: "In effetti Juve-Milan è stato un brusco e brutto risveglio dopo il divertimento che ci avevano regalato l’Inter e il Napoli prima, la Roma e l’Atalanta dopo. Due partite belle, intense, emozionanti: per qualche ora ci siamo sentiti catapultati nel mondo brillante della Premier, vuoi vedere che il nostro campionato è diventato davvero più divertente? Juve e Milan ci hanno ricondotto in Italia: una delusione".