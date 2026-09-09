Mbappè-Valverde, il Real supera l'Inter: i risultati delle prime sei gare di Champions

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I risultati delle prime sei partite del primo turno della League Phase di Champions League

Si sono giocate ieri le prime sei gare del primo turno della League Phase di Champions League. Una sola italiana in campo, l'Inter, che ha perso al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho per 2-1. Vittorie di Manchester City, Aston Villa, Betis Siviglia, Borussia Dortmund e AEK Atene tra le altre. Oggi altre sei partite con il Napoli impegnato in casa contro l'Arsenal; in campo anche i campioni del PSG, il Liverpool e il Barcellona.

CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DI LEAGUE PHASE

MARTEDÌ 8/9

ore 18.45, Club Brugge (BEL) - Aston Villa (ING) 2-3

ore 18.45, AEK Atene (GRE) - LASK Linz (AUS) 1-0

ore 21, Porto (POR) - Manchester City (ING) 0-2

ore 21, Real Madrid (SPA) - Inter (ITA) 2-1

ore 21, Borussia Dortmund (GER) - Villarreal (SPA) 3-2

ore 21, Lilla (FRA) - Betis Siviglia (SPA) 2-3

MERCOLEDÌ 9/9

ore 18.45, Barcellona (SPA) - Feyenoord (OLA)

ore 18.45, Stoccarda (GER) - Viking (NOR)

ore 21, Napoli (ITA) - Arsenal (ING)

ore 21, Liverpool (ING) - Atletico Madrid (SPA)

ore 21, PSG (FRA) - Slovan Bratislava (SVK)

ore 21, Sporting Club (POR) - Galatasaray (TUR)

GIOVEDÌ 10/9

ore 18.45, Fenerbahce (TUR) - Roma (ITA)

ore 18.45, PSV Eindhoven (OLA) - Shakhtar Donetsk (UCR)

ore 21, Bayern Monaco (GER) - Bodo Glimt (NOR)

ore 21, Slavia Praga (CZE) - Lens (FRA)

ore 21, Como (ITA) - RB Lipsia (GER)

ore 21, Manchester United (ING) - Sabah (AZE)