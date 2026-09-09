Il Milan riprende gli allenamenti questa mattina: il programma dei prossimi tre giorni
Nella giornata di ieri il i giocatori del Milan hanno goduto di un giorno di riposo. Il tecnico rossonero Ruben Amorim ha deciso, dopo l'allenamento defaticante di lunedì all'indomani della super-sfida di Torino contro la Juventus, di concedere 24 ore di stacco alla sua squadra per approfittare al meglio di una delle ultime settimane lunghe che avrà a disposizione. Il gruppo ritornerà a lavorare sui campi di Milanello quest'oggi con una sessione di allenamento mattutina.
Mancano tre giorni alla prossima gara del Milan, impegnato sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico contro la Lazio che oggi è a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo la sessione mattutina di oggi, Amorim convocherà la squadra al mattino anche domani e venerdì. Dopo la conferenza che, come di consueto dovrebbe essere dopo pranzo, la squadra partirà alla volta di Roma per la terza trasferta stagionale nelle prime quattro partite di campionato.
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