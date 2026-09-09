Serie A, fra due giorni inizia già la quarta giornata: Milan in campo sabato

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Il programma completo della quarta giornata del campionato di Serie A Enilive: il Milan in campo sabato alle ore 18 in casa della Lazio

La quarta giornata di Serie A Enilive è già alle porte. Fra due giorni inizierà il nuovo turno di campionato con due delle tre squadre ancora a zero punti che si affronteranno venerdì sera: Venezia-Fiorentina. Il Milan invece sarà di scena sabato alle ore 18 in casa di una delle capoliste, la Lazio dell'ex Gattuso: mercoledì i rossoneri saranno poi impegnati in Europa League contro il Benfica a San Siro.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO

VENERDÌ 11/9

ore 20.45, Venezia-Fiorentina

SABATO 12/9

ore 15, Genoa-Frosinone

ore 18, Lazio-Milan

ore 20.45, Atalanta-Cagliari

DOMENICA 13/9

ore 15, Lecce-Monza

ore 18, Napoli-Bologna

ore 20.45, Sassuolo-Juventus

LUNEDÌ 14/9

ore 18.30, Torino-Roma

ore 18.30, Como-Parma

ore 20.45, Inter-Udinese