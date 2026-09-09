Serie A, fra due giorni inizia già la quarta giornata: Milan in campo sabato
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Il programma completo della quarta giornata del campionato di Serie A Enilive: il Milan in campo sabato alle ore 18 in casa della Lazio
La quarta giornata di Serie A Enilive è già alle porte. Fra due giorni inizierà il nuovo turno di campionato con due delle tre squadre ancora a zero punti che si affronteranno venerdì sera: Venezia-Fiorentina. Il Milan invece sarà di scena sabato alle ore 18 in casa di una delle capoliste, la Lazio dell'ex Gattuso: mercoledì i rossoneri saranno poi impegnati in Europa League contro il Benfica a San Siro.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO
VENERDÌ 11/9
ore 20.45, Venezia-Fiorentina
SABATO 12/9
ore 15, Genoa-Frosinone
ore 18, Lazio-Milan
ore 20.45, Atalanta-Cagliari
DOMENICA 13/9
ore 15, Lecce-Monza
ore 18, Napoli-Bologna
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
LUNEDÌ 14/9
ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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