Tanti auguri Luka Modric! Sono 41 anni per il fuoriclasse del Milan

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Il fuoriclasse rossonero Luka Modric compie oggi 41 anni di età

Giornata di festa in casa del Milan, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di pausa concesso ieri: il fuoriclasse Luka Modric compie oggi 41 anni. Nato a Zara il 9 settembre del 1985, il centrocampista croato ha fatto la storia del calcio negli ultimi 15 anni, in particolare con la maglia del Real Madrid e della Croazia. Dall'anno scorso ha coronato il suo sogno di giocare nel Milan, squadra che tifava da bambino: non solo una figurina ma con costanza tra i migliori in campo, con qualità e quantità in mezzo al campo (e a tanti giocatori più giovani di lui).

Il palmarès di Luka Modric fa impallidire, basti dire che è il giocatore della storia Real Madrid ad aver vinto più trofei: 4 campionati spagnoli, 2 coppe del re, 5 supercoppe spagnole, 6 Champions, 5 supercoppe europee, 5 mondiali per club e 1 coppa intercontinentale. In più un secondo posto ai Mondiali con la Croazia che gli è valso il Pallone d'Oro, oltre che sei titoli domestici con la Dinamo Zagabria a inizio carriera. L'obiettivo adesso è provare a vincere qualcosa anche con il Milan. Con il club rossonero in totale ha giocato 40 partite, segnando 2 gol e mettendo a referto 3 assist.