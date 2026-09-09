I primi 41 anni di Modric: Luka ha ancora fame ed è al centro del Milan

vedi letture

Oggi l'eterno Luka Modric compie 41 anni: nonostante la carta di identità, il croato ha ancora tanta fame ed è al centro di Milan e Croazia

Nella storia del calcio il 9 settembre non passerà mai inosservato. Nella giornata di oggi si festeggia il compleanno di uno dei più grandi calciatori dell'epoca contemporanea: il fuoriclasse rossonero Luka Modric che compie ben 41 anni. Nonostante la carta di identità ingiallita dal tempo, il campo restituisce un giocatore ancora con una fame incredibile e al centro del progetto del Milan e della sua Nazionale.

MODRIC UGUALE FAME

Com'è naturale e giusto che sia, sulla stampa in edicola oggi Luka Modric viene celebrato a dovere. In particolare il Corriere dello Sport si concentra per sottolineare la sua insaziabile fame di calcio e sete di vittoria. La scorsa stagione, positiva a livello individuale come sempre, non è finita come voleva: chi lo vive da vicino racconta di un Modric arrabbiato per come è finita la stagione del Milan e per come è terminato il Mondiale con la Croazia. È come se avesse lasciato dei lavori a metà ed è anche per questo che in questa stagione lo continuiamo a vedere sia con la maglia rossonera che con la maglia biancorossa a quadri. Una fame non scontata, vista la mole di vittorie clamorosa della sua carriera, ma che racconta alla perfezione la mentalità di questo ragazzino nato a Zara 41 anni fa.

MILAN, MODRIC AL CENTRO

Vedendo quanto fatto l'anno scorso in mezzo al campo e dentro lo spogliatoio, constando la sua fame non ancora saziata, il duo rossonero Gerry Cardinale-Ruben Amorim ha fatto di tutto fin da subito per convincere Modric a rimanere un altro anno. In particolare l'allenatore rossonero lo ha chiamato diverse volte, anche durante il Mondiale, per assicurarsi il suo ok e per garantirgli sul nuovo nascente progetto. E in queste prime uscite, in cui il Milan sta cercando un'identità, è ancora e sempre Luka Modric al centro e a spiccare. Due gare su tre da titolare, ordine in mezzo al campo, precisione nei passaggi, diversi duelli vinti. Tutto questo è ancora Modric per il Milan e lo sarà anche per la Croazia che ha deciso di non salutare.