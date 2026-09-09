Masala sul Milan di Amorim: "Un prodotto che richiede tempi lunghi"

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Il commento del giornalista Andrea Masala sul momento del Milan di Ruben Amorim che è all'inizio di un nuovo ciclo

Il nuovo ciclo del Milan di Ruben Amorim è appena iniziato. Gli anni post-Pioli non hanno portato granché in dote al Milan, anzi hanno sostanzialmente distrutto quanto si era costruito con fatica: due mancate qualificazione alla Champions, il primo anno addirittura senza nessuna coppa in Europa da giocare. Per questo Gerry Cardinale ha rivoluzionato tutto ma contemporaneamente chiede tempo ai tifosi: ed è per tale motivo che dopo le prestazioni non esaltanti di queste prime tre giornate - che comunque hanno portato in dote 7 punti - non vanno alimentati allarmismi. È il pensiero anche del giornalista Andrea Masala che ne scrive sulla Gazzetta dello Sport.

Il pensiero del giornalista Andrea Masala sul Milan di Ruben Amorim: "Il club di via Aldo Rossi e Cardinale fanno intendere che Amorim, con il suo beneaugurante cognome, è stato chiamato per proporre un tipo di football propositivo, in linea con ciò che domina il panorama internazionale. La scelta si sposa con quanto tramanda la tradizione rossonera: il tifoso milanista è sempre stato esigente non soltanto sui risultati, ma anche sulla qualità del gioco. Si tratta di un prodotto che richiede tempi lunghi, a lenta maturazione. La semina di Amorim può dare evidenti riscontri almeno sul medio termine: bisogna metterlo in preventivo, senza mugugnare di fronte al primo pareggio".