Eterno Modric, il CorSport: "Ancora si diverte e vuole vincere"

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Il protagonista rossonero del giorno non può che essere Luka Modric che oggi festeggia 41 anni e ha ancora voglia di divertirsi

Il protagonista del giorno in casa Milan non può che essere Luka Modric, festeggiato di giornata. Il fuoriclasse croato compie 41 anni e si gode l'affetto del mondo del calcio di cui è ancora uno degli interpreti più forti in circolazione. Nonostante l'età, il centrocampista rossonero non accenna a voler smettere e continua a giocare a un livello davvero invidiabile: per questo e per la fame di vittorie ha continuato anche quest'anno con il Milan e continuerà anche con la Croazia.

Nell'articolo che stamattina il Corriere dello Sport gli ha dedicato, vengono messe in mostra le due motivazioni principali che hanno spinto Luka Modric a decidere di continuare nonostante il passare inesorabile del tempo. Il titolo recita così: "Modric ne fa 41 ma con il Milan ancora si diverte e vuole vincere. Fame e tanta qualità". Quindi vengono aggiunti alcuni dati di questo inizio stagione che dimostrano la giovinezza calcistica di Modric: "Due presenze da titolare e 179 palloni toccati. In stagione 14 recuperi e il 66% di duelli vinti"