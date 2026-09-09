Hutchinson racconta i primi giorni al Milan: "Il gruppo è fantastico. Cosa mi ha sorpreso? I tifosi"

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L'ultimo colpo di mercato estivo del Milan Omari Hutchinson ha raccontato come sono andati i suoi primi giorni da giocatore rossonero

Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato dal club rossonero presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano. Queste le sue parole sui primi giorni da giocatore del Diavolo:

Come sono stati i tuoi primi giorni nel mondo Milan?

"Stanno andando bene. Ho dovuto solo sistemarmi molto velocemente. Al momento sto in hotel, sto cercando di trovare un appartamento. Ma sì, con il gruppo è stato fantastico. Gli allenatori mi stanno davvero aiutando e parlano tutti inglese, quindi per ora è stato facile per me. Anche i compagni di squadra sono fantastici. Tutti stanno cercando di aiutarmi a integrarmi il più rapidamente possibile. E dal punto di vista del gioco, penso che il mister stia cercando di inserirmi gradualmente, di farmi abituare al gruppo, di farmi abituare stando in panchina per capire il gioco. Quindi sì, da quel lato è stato abbastanza tranquillo".

Cosa ti ha sorpreso di questi primi giorni?

"La tifoseria. Mi ha colpito quanto siano tutti così appassionati al Milan e quanta fame abbiano: vogliono vincere e vedere la loro squadra avere successo".