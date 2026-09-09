Romano su Modric: "Era molto legato ad Allegri, eppure ha deciso di restare al Milan. C'è tutta la sua fede rossonera in quella scelta"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano spiega che, nonostante la rivoluzione dirigenziale e l'addio di Allegri, Luka Modric ha scelto comunque di restare al Milan

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così di Luka Modric che durante l'estate ha decisio di rinnovare il suo contratto con il Milan per un'altra stagione"Come Luka Modric ha dichiarato nei giorni scorsi a Marca, il Real Madrid è casa sua e un giorno spera di tornare ai Blancos. Al Real lo aspetta pesonalmente Florentino Perez che durante le scorse elezoni che ha vinto ha già avuto dei contatti per prospettare a chi è vicino a Modric la possibilità un giorno di vederlo in dirigenza. Chiaramente non si parla di campo, ma si parla di dirigenza.

Oggi Luka è completamente focalizzato sul Milan. Il croato ha scelto di risposare il Milan in un momento di incertezza, come è stato quello di inizio giugno in rossonero, quando si capiva il discorso dirigenziale. Sono stati fatti fuori i dirigenti, l'allenatore a cui Modric era molto legato perchè il giocatore aveva un ottimo rapporto con Allegri. Eppure ha scelto il Milan, da milanista vero, da uomo che non abbandona la barca nel momento di difficoltà. C'è tutto Modric in quella scelta, c'è tutta la sua fede rossonera, c'è la fedeltà alla sue idee e c'è la voglia di essere leader quando anche quando il mare è in burrasca e non solo quando le cose sono belle. Modric è completamente focalizzato sul Milan. Il Real Madrid lo aspetta come dirigente, ma sarà Modric a dettare i tempi e vi garatisco al 100% che ogi la testa del campione croato è al Milan e alla possibilità di fare il meglio possibile in maglia rossonera".