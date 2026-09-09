Nkunku torna a parlare del Milan: “Scelta da rispettare ma che non capisco, non so perché si sono comportati così”
Nella conferenza stampa pre-partita di Como-Lipsia, prima storica partita in Europa dei lariani che si giocherà domani sera al Sinigaglia, regolamentato per ospitare le partite internazionali, l'ex rossonero in forza al Lipsia Nkunku è tornato a parlare dell'avventura al Milan. Queste le sue parole.
Cosa non è andato al Chelsea e al Milan? “Quando sono andato al Chelsea, le cose erano iniziate bene e poi ho avuto un infortunio al termine dell’ultima amichevole. E dopo tutto è cambiato. Ho avuto la mia prima operazione, volevo tornare velocemente in campo e ci sono stati anche tanti cambiamenti. Non mi piaceva il mio ruolo al Chelsea. Al Milan, invece, non ho avuto infortuni ma la concezione di calcio era differente rispetto alla mia. E cosi, appena c’è stata l’opportunità di tornare qui per giocare il mio calcio, l’ho fatto”
Sulla decisione del Milan - “È una scelta da rispettare, ma che ancora non capisco. Non so perché si siano comportati così. Sono rimasto sorpreso. In ogni caso, gli auguro una buona stagione”
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