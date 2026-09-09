Ferré giustifica Diego Moreira: "Era proprio a disagio perché poteva essere per lui più facile giocare a sinistra"

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Stefano Ferrè, esperto di tattica, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione di Diego Moreira, esterno del Milan, contro la Juventus.

Stefano Ferrè, esperto di tattica, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione di Diego Moreira, esterno del Milan, contro la Juventus: "Il discorso di Diego Moreira mi ha colpito molto. Io per Moreira ho un'altra di quelle passioni alla Belahyane. È un po' che ne parlavamo: era un po' intimidito anche, non ha mai provato la giocata. Secondo me era proprio a disagio perché, in una partita impostata sulla ripartenza, sulle transizioni e sulla verticalità, a quel punto sfruttare le sue doti atletiche sul suo piede probabilmente poteva essergli più facile. Invece, dover sempre frenare, rientrare e fare una giocata che dopo un po' diventava quasi scolastica per l'avversario lo limitava. Io l'ho visto proprio bloccato. Al di là dell'aspetto psicologico dell'esordio, mi è sembrato proprio un giocatore limitato, cioè che aveva voglia di andare sul fondo ma poi doveva sempre rientrare".

L'INGRESSO DI CHUKWUEZE

Un giocatore ad aver fatto sicuramente una bella figura contro la Juventus è stato Samuel Chukwueze. Il nigeriano, subentrato al 60' al posto di Diego Moreira, è stato decisivo con l'assist per Cisse. Per lui, è il secondo assist stagionale dopo quello messo a segno per Rabiot contro il Torino. L'ex esterno del Villareal potrà essere sicuramente un'arma in più, in caso, anche a partita in corso.