Meglio fare un gol o un assist? Hutchinson non sceglie: "Direi entrambi"

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L'ultimo colpo di mercato estivo del Milan Omari Hutchinson ha spiegato se preferisce fare gol o fare un assist ad un compagno

Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato dal club rossonero presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano. Queste le sue parole sull'arrivo a Milanello e su Ruben Amorim:

Com'è nata l'opportunità di venire qui al Milan?

"Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile".

Ti ricordi quel gol segnato contro Amorim?

"Sì, mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l'ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".

Preferisci fare gol o assist?

"Dipende. A volte mi piace fare assist, mi dà gioia, ma anche segnare mi dà molta fiducia. Quindi direi entrambi. Devi fare entrambe le cose: per essere un giocatore migliore devi saperle fare tutte e due. Quindi cerco di farlo il più possibile".