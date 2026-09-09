Pastore: "Per me il principale problema del Milan è che non sa difendere, soprattutto in area"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim in piena costruzione.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Secondo me il principale problema del Milan in questo inizio di stagione è che non sa difendersi, soprattutto all'interno della propria area: ha sofferto contro il Torino e ha sofferto domenica, con gli ultimi venti minuti davvero brutti, quando il Milan avrebbe potuto approfittare degli spazi e avere un po' più di controllo. Ecco, è lì che probabilmente servirebbe il Modric fresco. È entrato Jashari, apparso un po' sperduto, e la squadra si è abbassata, anche se non si sa abbassare. Ancora una volta è uscito Gila — che per la terza volta su tre esce prima del novantesimo — e il Milan ha preso gol due volte su tre quando lui non c'era in campo. I

Ecco, abbiamo parlato dei cambi di Allegri, ma parliamo anche di quelli di Amorim, con l'impresentabile Loftus-Cheek, un giocatore davvero inspiegabile: nei contrasti è sempre da zero, la marcatura proprio non ce l'ha. Fa parte di quella nouvelle vague di giocatori alti un metro e novanta che non hanno fisicità, di quei centrocampisti che dovrebbero garantire anche opposizione. Uno dice: 'Questo è alto un metro e novanta, sarà forte fisicamente'... e invece assolutamente no. Però il Milan ha tutti i crismi del cantiere aperto e tutto sommato sette punti contro Torino, Venezia e Juve in trasferta vanno bene".